Названо найромантичніші місця для соло-мандрівників

Журнал Lonely Planet назвав 10 найромантичніших напрямків для мандрівників-одинаків.

Список опубліковано на сайті видання.

"Відкривати для себе світ самостійно – заняття захопливе. Ви маєте свободу йти туди, куди ви хочете, коли хочете, і ніхто не може вам суперечити. Втім, у таких подорожах буває складно, а іноді – й самотньо. Ось 10 найромантичніших для соло-мандрівників місць, які допоможуть вам познайомитися з іншими такими ж спраглими до відкриттів туристами і, можливо, навіть знайти романтику в дорозі", - пише Lonely Planet.

До топу найромантичніших напрямків для соло-подорожей увійшли: