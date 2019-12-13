Названо найромантичніші місця для соло-мандрівників

Названо найромантичніші місця для соло-мандрівників

Укрінформ
Журнал Lonely Planet назвав 10 найромантичніших напрямків для мандрівників-одинаків.

Список опубліковано на сайті видання.

"Відкривати для себе світ самостійно – заняття захопливе. Ви маєте свободу йти туди, куди ви хочете, коли хочете, і ніхто не може вам суперечити. Втім, у таких подорожах буває складно, а іноді – й самотньо. Ось 10 найромантичніших для соло-мандрівників місць, які допоможуть вам познайомитися з іншими такими ж спраглими до відкриттів туристами і, можливо, навіть знайти романтику в дорозі", - пише Lonely Planet.

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До топу найромантичніших напрямків для соло-подорожей увійшли:

  • Амальфійське узбережжя, Італія.
  • Куско, Перу.
  • Балі, Індонезія.
  • Париж, Франція.
  • Буенос-Айрес, Аргентина.
  • Квінстаун, Нова Зеландія.
  • Стокгольм, Швеція.
  • Маямі, США.
  • Тель-Авів, Ізраїль.
  • Чіангмай, Таїланд.
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