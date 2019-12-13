Названо найромантичніші місця для соло-мандрівників
Укрінформ
Журнал Lonely Planet назвав 10 найромантичніших напрямків для мандрівників-одинаків.
Список опубліковано на сайті видання.
"Відкривати для себе світ самостійно – заняття захопливе. Ви маєте свободу йти туди, куди ви хочете, коли хочете, і ніхто не може вам суперечити. Втім, у таких подорожах буває складно, а іноді – й самотньо. Ось 10 найромантичніших для соло-мандрівників місць, які допоможуть вам познайомитися з іншими такими ж спраглими до відкриттів туристами і, можливо, навіть знайти романтику в дорозі", - пише Lonely Planet.
До топу найромантичніших напрямків для соло-подорожей увійшли:
- Амальфійське узбережжя, Італія.
- Куско, Перу.
- Балі, Індонезія.
- Париж, Франція.
- Буенос-Айрес, Аргентина.
- Квінстаун, Нова Зеландія.
- Стокгольм, Швеція.
- Маямі, США.
- Тель-Авів, Ізраїль.
- Чіангмай, Таїланд.