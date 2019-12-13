У Сент-Міклоші відкриється резиденція Святого Миколая
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Укрінформ
Вихідними, 14-15 грудня, в закарпатському замку Сент-Міклош працюватиме резиденція Святого Миколая.
Про це повідомляють на офіційній сторінці замку в Facebook.
"Резиденція Святого Миколая в замку Сент-Міклош в Чинадієві працюватиме 14 та 15 грудня з 11-ї год до 19-ї години вечора", – йдеться в повідомленні.
У святковій програмі для дітей передбачені концерт, аніматори та аквагрим, екскурсії замком, а також тематичні квести, наприклад, "Школа принцес" та "Школа лицарів".
Крім того, на території замку впродовж дня працюватимуть новорічні фотозони, різдвяний ярмарок, заплановано усілякі розваги.