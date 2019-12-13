У Сент-Міклоші відкриється резиденція Святого Миколая

Вихідними, 14-15 грудня, в закарпатському замку Сент-Міклош працюватиме резиденція Святого Миколая.

Про це повідомляють на офіційній сторінці замку в Facebook.

"Резиденція Святого Миколая в замку Сент-Міклош в Чинадієві працюватиме 14 та 15 грудня з 11-ї год до 19-ї години вечора", – йдеться в повідомленні.

У святковій програмі для дітей передбачені концерт, аніматори та аквагрим, екскурсії замком, а також тематичні квести, наприклад, "Школа принцес" та "Школа лицарів".

Крім того, на території замку впродовж дня працюватимуть новорічні фотозони, різдвяний ярмарок, заплановано усілякі розваги.