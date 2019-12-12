У Київраді назвали кількість туристів, які відвідали столицю цьогоріч

За дев'ять місяців 2019 року столицю України відвідали 1,5 млн іноземних туристів та 2,2 млн вітчизняних гостей.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати заслухали звіт про виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві за 9 місяців 2019 року. Згідно з даними управління туризму та промоцій КМДА, за звітний період столицю відвідало 1,5 мільйона іноземних туристів. Ще 2,2 мільйона Київ прийняв українських відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що загалом місто отримало 61 млн грн туристичного збору.

"Місто постійно намагається контролювати якість послуг, які отримують туристи у столиці. Зокрема, було створено робочу групу, яка перевіряє підприємства готельного господарства типу "хостел". Здійснюються регулярні рейди проблемними хостелами за затвердженим графіком. Наразі 105 таких приміщень уже перевірено. І лише близько десятка з них справно сплачують податки, туристичний збір і відповідають санітарним нормам", - сказала голова постійної комісії з питань культури Вікторія Муха.

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Відповідно до звіту, впродовж перших дев'яти місяців у столиці було проведено низку масштабних туристично привабливих подій, як-от Moto Open Fest, Kyiv Food & Wine Festival, Courage Bazaar, Atlas Weekend, Kyiv Art Week тощо.

Також управління туризму взяло участь у п'яти міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей Києва. Було презентовано привабливість столиці в Сербії, Азербайджані, а також в містах Лондон і Дублін.