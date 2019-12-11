У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту випустили календар на 2020 рік, у ролях моделей виступили співробітники музею.

Про це повідомляється на сторінці Ужгородського скансену в Facebook.

"У нас чудова новинка – календар на 2020 рік! На яскравих сторінках календаря можна побачити відтворені ремесла та промисли, якими в давнину займалися наші предки – кушнірство, шевство, писанкарство, гончарство, ткацтво, виноробство тощо", – йдеться в повідомленні.

У 2017-му Закарпатським музеєм народної архітектури та побуту було започатковано щорічне видання "Музейний календар", щоб на його сторінках популяризувати різні фондові колекції музею та народну культуру Закарпаття.

Ужгородський скансен випустив календар на 2020 рік / Фото: Ужгородський скансен

У музеї наголосили, що 2020-й – стане важливим в історії та житті скансену, адже наступного року він святкуватиме свій 50-річний ювілей.

Тут також зазначили, що на сторінках календаря — не професійні ремісники, майстри чи моделі, ці люди – частина команди скансену, яка щодня працює над тим, щоб музей ставав ще більш цікавим, натхненим та творчим.

Варто зазначити, що участь у створенні календаря на 2020 рік, зокрема, взяв фотокореспондент Укрінформу Сергій Гудак.