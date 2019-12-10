Туристам у Тернополі покажуть макети різдвяних шопок
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик.
«Щорічний конкурс на кращий власноруч змайстрований макет різдвяної шопки «Різдвяне диво», який ми оголосили сьогодні, триватиме до Водохреща – 19 січня 2020 року. Кожного року в такому конкурсі беруть участь десятки установ, організацій, шкіл, окремих жителів міста. Упродовж новорічно-різдвяних свят туристи та місцеві жителі можуть поринути у дивовижний світ народних традицій, торкнутися духу Різдва», - розповів Смик.
За його словами, кожна шопка має бути виготовлена власноруч та відповідати автентичним традиціям краю.
Усі подані на конкурс макети шопок можна буде оглянути на виставці в Українському домі, яка триватиме упродовж новорічно-різдвяних свят.
Переможці отримають подяки міського голови й грошові винагороди.