Туристам у Тернополі покажуть макети різдвяних шопок

Туристам у Тернополі покажуть макети різдвяних шопок

Укрінформ
У Тернополі стартував щорічний конкурс на найкращий власноруч змайстрований макет шопки «Різдвяне диво».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик.

«Щорічний конкурс на кращий власноруч змайстрований макет різдвяної шопки «Різдвяне диво», який ми оголосили сьогодні, триватиме до Водохреща – 19 січня 2020 року. Кожного року в такому конкурсі беруть участь десятки установ, організацій, шкіл, окремих жителів міста. Упродовж новорічно-різдвяних свят туристи та місцеві жителі можуть поринути у дивовижний світ народних традицій, торкнутися духу Різдва», - розповів Смик.

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За його словами, кожна шопка має бути виготовлена власноруч та відповідати автентичним традиціям краю.

Усі подані на конкурс макети шопок можна буде оглянути на виставці в Українському домі, яка триватиме упродовж новорічно-різдвяних свят.

Переможці отримають подяки міського голови й грошові винагороди.

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