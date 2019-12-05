В Івано-Франківську створять новий туристичний проморолик

Про Івано-Франківськ знімуть туристично-промоційний відеоролик за майже 10 тисяч гривень.

Рішення про виділення цих коштів було ухвалено сьогодні, 5 грудня, на засіданні виконавчого комітету міськради, повідомляє "Галицький кореспондент".

"Виконком вирішив виділити 18 тисяч 500 гривень на проведення "круглого столу" з питань розвитку туризму в 2020 роках. Також 7 тисяч гривень дали на виготовлення промоційно-сувенірної продукції. Крім того, виконавчий комітет дав 9 тисяч 900 гривень на виготовлення промоційно-туристичного ролика про Івано-Франківськ", – йдеться в повідомленні.

Контролюватиме виконання цього рішення має заступник міського голови Руслан Гайда.

Як повідомляв Укрінформ, Івано-Франківськ став одним із лідерів за надходженнями від туристичного збору за підсумками одинадцяти місяців 2019 року серед територій міських рад міст обласного значення Івано-Франківщини. За цей період мандрівники тут сплатили 1,3 млн гривень турзбору. Інший лідер – Яремче (3,8 млн гривень).