Стало відомо, звідки до Луцька їдуть туристи

Упродовж року до Центру туристичної інформації та послуг у Луцьку звернулися понад 4 тисячі відвідувачів із України та з-за кордону.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"Безпосередньо у КП "Центр туристичної інформації та послуг" за звітний період було надано інформаційне обслуговування 4 449 відвідувачам з України та з-за кордону стосовно культурних подій у Луцьку, закладів проживання та харчування, туристичних об’єктів міста та Волинської області", - зазначається в повідомленні.

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Працівники центру забезпечили екскурсійний супровід для 127 груп. Із них для гостей з-за кордону ‒ 20 (США, Австралія, Польща, Литва, Аргентина, Велика Британія, Німеччина, Африка, Франція, Туреччина, Сербія, Албанія, Нідерланди, Швейцарія, Ізраїль). Загальна кількість екскурсантів становила 1 852 особи.

Крім того, працівники центру потенційним відвідувачам Луцька надають інформацію телефоном, через соціальні мережі, електронною поштою тощо.