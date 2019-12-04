Укрзалізниця на зимові свята призначила вже 19 додаткових поїздів

На новорічно-різдвяні свята Укрзалізниця призначила 19 додаткових поїздів та продовжила маршрути ще семи поїздів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 19 додаткових поїздів у популярних напрямках. Ще 7 поїздів для зручності пасажирів курсуватимуть за продовженими маршрутами", – йдеться в повідомленні.

Так, на період зимових свят додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Львова, Ковеля, Ворохти, Одеси, Івано-Франківська, Шостки, Кам’янця-Подільського, Миколаєва та Вінниці.

Також Укрзалізниця призначила додаткові поїзди за напрямками Жмеринка – Київ, Хмельницький – Київ, Покровськ – Харків, Львів – Одеса, Львів – Ужгород, Львів – Дніпро, Черкаси – Київ – Шостка, Харків – Запоріжжя.

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Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути семи поїздів: № 72 Запоріжжя – Київ до Чопа, № 76/75 Кривий Ріг – Київ до Ужгорода, № 179/192 Дніпро – Київ до Львова, №243 Івано-Франківськ – Київ до Дніпра, № 180/291 Львів – Київ до Дніпра, № 779/780 Суми – Київ до Вінниці, № 26/25 Одеса – Львів до Ужгорода.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч на зимові свята Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів.