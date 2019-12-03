Чорнобильська зона цьогоріч найбільше туристів прийняла у жовтні

У жовтні 2019 року Чорнобильську зону відвідало 17038 туристів – найбільший показник за поточний рік. Натомість наприкінці року зона відчуження вже не очікує значного напливу відвідувачів.

Про це йдеться у повідомленні Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.

"Зростання відвідувачів відбувається завдяки декільком факторам, це: популярність Чорнобиля, простота у оформленні доступу та цікавість до зони після виходу серіалу. Найбільше відвідувачів приїздять літом та на початку осені. Гарні краєвиди, комфортне перебування, можливість дістатися місця, яке викликає багато страхів, а насправді – досить безпечне для людини. Такі фактори дали змогу досягти результатів із відвідуваності. Утім, наприкінці осені та впродовж зимового періоду зона вже починає "лякати" холодною погодою. Починається сезонний спад відвідуваності", – повідомив помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник.

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За офіційними даними ДП "ЦОТІЗ", на початок зими, за 11 місяців поточного року, Чорнобильську зону відчуження відвідали 119406 осіб. Найбільше відвідувачів приїздять із-за кордону – майже 80%.

"Варто зазначити, що у листопаді відвідувачів було значно менше, ніж на початку осені", - прокоментували у відомстві.