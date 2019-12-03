Львівщина готує для туристів новий веломаршрут

На Львівщині наступного року з'явиться новий велосипедний туристичний маршрут та еколого-просвітницький візит-центр.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

"Новий туристичний веломаршрут облаштовують у Яворівському національному парку в регіоні Розточчя. Тут уже є міжнародний велосипедний маршрут, який пролягає по два боки україно-польського кордону. Його облаштували в межах міжнародного проєкту "РовеЛове Розточчя – разом попри кордони". Фінансується він Програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 у межах Європейського інструменту сусідства", - йдеться в повідомленні.

Новий велосипедний туристичний маршрут та еколого-просвітницький центр з'явиться на Львівщині / Фото: ЛОДА

Як розповів директор Яворівського національного природного парку Михайло Біляк, минулого літа сюди велосипедами приїхали близько двохсот польських активістів і держслужбовців. Кінцева точка їхнього велотуру була у Верещиці. До кінця наступного року буде збудовано 14 велостанцій для ремонту та обслуговування велосипедів на маршруті до кордону, 8 з них уже є. На конкурс мікропроєктів подали створення ще одного повноцінного веломаршруту. Відповідно, і в селах підприємці за свій кошт готові встановлювати велозупинки, щоб привабити туристів.

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Партнером яворівчан у проєкті "РовеЛове Розточчя – разом попри кордони" є гміна Замость Люблінського воєводства. Загальний бюджет 2 011 060,97 євро, зокрема грант ЄС 1 809 954,87 євро. Грант ЄС для українських партнерів: 517 400,26 євро (понад 16,5 млн грн).