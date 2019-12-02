Київ цьогоріч відвідали понад 1,5 мільйона туристів-іноземців

Потоки іноземних туристів до Києва за 9 місяців 2019 року зросли на 26,6 %, як порівняти з аналогічним періодом 2017-го.

Відповідну статистику навели в Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації на сторінці в Facebook.

"За даними Державної прикордонної служби України, за 9 місяців 2019 року Київ відвідало 1 мільйон 550 тисяч 300 іноземних туристів, що на 26,6 % більше, ніж за аналогічний період 2017 року (1224,3 тис. осіб)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головними країнами-постачальниками іноземних громадян до Києва залишаються Білорусь, Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Польща, Литва, Франція, Італія, Азербайджан, Китай, Грузія, Нідерланди, Казахстан та інші.

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Помітне зростання іноземних туристів за 9 місяців 2019 року спостерігається з Індії, Канади та Швеції, а негативна динаміка за кількістю туристів – з Азербайджану та Нідерландів.

Що ж до внутрішніх туристів, то, за експертними підрахунками, Київ відвідало близько 2 мільйонів осіб.

Туристичний збір станом на 27 листопада 2019 року становив 61 мільйон 34 тисячі гривень.