У Львові Святий Миколай прийматиме в чотирьох резиденціях

У Львові під час зимових свят працюватиме одразу чотири резиденції Святого Миколая. Офіційна міська діятиме в парку "Знесіння", а ще три – на площі Ринок, у Палаці мистецтв та на Сихові.

Як повідомляє пресслужба Львівської міської ради, "Головна офіційна резиденція Святого Миколая" відкриється 3 грудня о 12:00 на території комплексу Kavalier Boutique Hotel. Вона працюватиме щодня, крім понеділка, з 10:00 до 20:00.

"Миколай із радістю прийме кожного у своєму затишному казковому будиночку, вислухає всі побажання, передасть листи своїх юних гостей ельфам до виконання і подарує розвивальні та солодкі подарунки", – зазначили у міськраді.

Як повідомляється на сторінці "Головної офіційної резиденції Святого Миколая" в Facebook, вартість квитка з 10:00 до 18:00 становитиме 170 гривень у будні та 230 гривень у вихідні та 18-19 грудня, а з 18:00 до 20:00 – 320 гривень у будні та 370 гривень у вихідні. З дітьми зростом до 120 сантиметрів одного дорослого пускатимуть безкоштовно. У вівторок з 10:00 до 14:00 пропонують безкоштовний вхід для дітей із малозабезпечених сімей, сиріт та дітей з особливими потребами.

Натомість на площі Ринок з 14 до 22 грудня щодня працюватиме "Чарівна хатинка Миколая". Як повідомляють організатори на офіційній сторінці компанії "Львівські ярмарки" у Facebook, вартість відвідування становитиме від 200 до 250 гривень.

"Справжня зустріч зі Святим Миколаєм, казкові декорації та солодкий подарунок – атмосфера дива і щирі емоції, які зафіксуємо у миттєвому подарунковому фото. А ще, батьки можуть переказати настанови для дітей через ангелів-помічників і передати власний подарунок, який Святий Миколай особисто вручить дитині", – сказано у повідомленні.

У Львівському палаці мистецтв діятиме "Таємна майстерня Святого Миколая" – з 12 до 18 грудня. Згідно з інформацією на сторінці в Facebook, кожен захід розпочинатиметься з екскурсії та майстер-класів на локаціях "Небесна пошта", "Творча майстерня", "Цукерня", "Пакувальня".

"Далі всі вирушають на зустріч зі Святим Миколаєм. Тут вже відбуватиметься інтерактивна вистава, в якій діти з підтримкою батьків та ангелів боротимуться з чортиком, пройдуть випробування дружби, любові і послуху. Опісля цього вони таки зможуть зустріти Святого Миколая, який приготував солодкі подарунки та мандаринки! А також наш Святий Миколай, щедрий на свої обійми, добрі настанови і благословення для кожного. Завершення свята буде солодким – гостей чекає частування, а той, хто приготував для Миколая сюрпризи чи віршики, зможе це розказати", – розповіли організатори.

Вартість участі становитиме 400 гривень на одну особу, діятимуть знижки для груп та багатодітних сімей.

А на базі Львівського центру імені Довженка з 15 до 19 грудня працюватиме "Резиденція Святого Миколая на Сихові". Як повідомляють організатори на сторінці заходу в Facebook, резиденцію відкриє 15 грудня сам Святий Миколай.

"Дітки, а також і дорослі зможуть провести час разом із Миколаєм, аніматорами, які будуть створювати святковий настрій усім навколо. Дітки отримають подарунки від Миколая: книгу від видавництва "Основи", розмальовку, солодкий подарунок", – йдеться у повідомленні.

Ця резиденція буде найдешевшою для відвідувачів. Вартість входу для дитини разом з одним із батьків – 150 гривень.