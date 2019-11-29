"Таємничі підземелля Рівного" долучать до міжнародного культурного проєкту

Рівненські підземелля, окремі елементи яких датуються X-XII століттям, стануть частиною міжнародного культурного проєкту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють організатори спільноти "Таємничі підземелля Рівного".

"Таємничі підземелля Рівного" стануть частиною міжнародного пакту з охорони історичних пам'яток і культурних цінностей, зруйнованих під час збройних конфліктів. Це дозволить залишкам палацику "На Гірці" князів Любомирських стати в один ряд з найвизначнішими пам’ятками Європи, які були зруйновані у часи двох світових воєн. З такою ініціативою виступив автор проєкту експозиції та головний креатор художнього наповнення "Таємничих підземель Рівного" - Анатолій Гайдамака", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у створених народним художником України, лауреатом Державної премії ім. Шевченка, Анатолієм Гайдамакою попередніх ескізах проєкту "Таємничі підземелля Рівного" простежується відповідна символіка цього міжнародного пакту, відомого як "Червоний Хрест Культури".

Як відома, фінансова підтримка ЄС дозволила залучити до робіт з консервації та захисту виявлених у Рівному споруд рівненських підземель, окремі елементи яких датуються X-XII століттям, провідних фахівців з реставрації, а також дала змогу провести додаткові археологічні та історичні дослідження.

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Передбачається, що упродовж двох років у Рівному постане унікальний "живий" об'єкт історико-культурної спадщини, де познайомитися з минулим стародавнього Рівного можна буде у форматі квест-гри, з використанням сучасних мультимедійних технологій.

Пакт, або ж, договір про охорону історичних пам'яток і культурних цінностей "Червоний Хрест Культури" був підписаний представниками 21 країни на чолі з президентом США Франкліном Рузвельтом 15 квітня 1935 року у Вашингтоні і ознаменував нову еру у ставленні людства до збереження спільної культурної спадщини.