На Прикарпатті презентують туристичні путівники для бьордвотчерів

На березі Бурштинського водосховища, що в Івано-Франківській області, 30 листопада відбудеться презентація туристичних путівників для пташиних фанів.

Про це повідомляє Eco-Halych: Wildlife Rehab у Facebook.

"Туристичні путівники для пташиних фанів видано в межах проєкту "Екотуризм – шлях до збереження природного різноманіття в місцевих карпатських громадах", який реалізувала "Eco-Halych: Wildlife Rehab Реабілітація дикої природи". У путівниках описано багато цікавих біотопів дорогою від Львова до Галича, де можна зупинитися для бьордвотчингу", - йдеться в дописі.

Зазначається, що презентація видань відбудеться 30 листопада під час відкриття нової туристичної атракції (орнітологічного маршруту зі Львова до Галицького національного природного парку) на березі водно-болотного угіддя міжнародного значення Бурштинського водосховища, що в селі Користовичі, біля нещодавно спорудженої оглядової орнітологічної вежі.

Бьордвотчинг (birdwatching) — спостереження, фото- і відеофіксація життя різноманітних птахів у природних умовах.

Фото: Eco-Halych: Wildlife Rehab