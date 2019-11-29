Музей у Пирогові запрошує на "Зиму в українському скансені"

У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові з 1 грудня розпочнуться народні гуляння "Зима в українському скансені: від Романа до Йордана".

Захід відбуватиметься тут вже втретє. Гулятимуть до 19 січня, повідомляють організатори в Facebook.

"Найпоширеніші традиції зимових свят у мальовничому селі XVIII-XX століття – це казка, яку можна побачити тільки у нас. Вечорниці на Катерини та Андрія, Різдво, Щедрий вечір несуть з собою радість, розваги, ігри, пісні та танці", – йдеться в повідомленні.

Під час проєкту "Зима в українському скансені: від Романа до Йордана" відвідувачі познайомляться з традиціями та народними обрядами зимових святок українців, почують старовинні колядки, щедрівки, побачать різдвяні вистави.

Так, 1 грудня охочих запрошують о 10:00 на свято Романа та на офіційне відкриття "Зими в українському скансені".

"Розпочнеться захід святковою літургією у храмі святої Параскеви П'ятниці, на експозиції "Середня Наддніпрянщина". Далі пропонуємо долучитися до святкової програми: усіх іменинників вітаємо, перевеслом на достаток мотаємо, на щасливу долю віншуємо, пісень співаємо, добра бажаємо. Концерт за участю заслуженої артистки України Оксани Стебельської. На завершення встановимо Різдвяну зірку як символ початку різдвяного циклу святкувань", – пишуть організатори.

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А 7 грудня відбудуться дівочі вечорниці на Катерини, 13 грудня – Андріївські вечорниці.

Вже в новому році музей просто неба запрошує потрапити в атмосферу традиційного святкування Різдва Христового, яке відбудеться 7 січня.

"З 13-ї години від церкви Параскеви П'ятниці по наддніпрянських вулицях нашого музею ходитимуть традиційні колядники (із різдвяними зірками, колядками та вертепними дійствами). Ви зможете навчитися традиційних колядок, побачити традиційний атрибут українського Різдва – дідух - та дізнатися про його особливості", - йдеться в повідомленні.

Охочі також можуть долучитися до конкурсу "Різдвяна зірка вашої родини": виготовити свою сімейну зірку, завітати з нею до музею та отримати різдвяний подарунок.

На Йордан, 19 січня, заплановано святкове дійство з усіма найяскравішими обрядами, традиціям, атрибутами і героями українських новорічно-різдвяних свят.

"Парад вертепів від центрального входу в музей, хода і конкурс Різдвяної зірки, різдвяна шопка, Святий Миколай, Коза, Василь і Маланка, колядки, щедрівки, віншування, засівання та святковий різдвяний концерт на Співочому полі о 13:30! А ще – ковзанка, зимові розваги, колективні співи, різдвяні пряники, пампушки, смаколики для дітлахів і дорослих", - зазначають організатори.