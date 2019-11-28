Біля франківської ялинки заграють 100 трембітарів

В Івано-Франківську біля ялинки, встановленої на території Палацу Потоцьких, 25 грудня планують встановити трембітний рекорд – одночасно заграють сотня трембітарів.

Про це на своєму сайті повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«25 грудня встановлять трембітний рекорд! Понад 100 трембітарів одночасно будуть грати», - зазначив Марцінків.

Він додав, що новорічну ялинку на території Палацу Потоцьких відкриють 19 грудня. Її прикрасять іграшками, які зробили учасники війни на Сході під час реабілітації в центрі «Бандерівський схрон».

Читайте також: На Софійській площі почали встановлювати новорічну ялинку

«13 грудня відбудеться благодійно-дегустаційний «Батл-борщ». Усі виручені від акції кошти підуть «Містечку милосердя». Крижані скульптури заполонять територію Палацу з 19 до 21 грудня, їх вирізатимуть із суцільних брил льоду. А стоятимуть вони тут, доки дозволятиме погода», - зауважив очільник міста.

Він зазначив, що впродовж усіх зимових свят на території Палацу Потоцьких діятиме ярмарок та виставка різдвяних шопок. А фінальним акордом святкування, стверджує міський голова, стане коляда від гурту «Пенсія», оркестру «Слава Ісусу Христу» та духовного оркестру «Слава Україні».

Конкурс «Різдвяна шопка» на території Палацу Потоцьких розпочався 28 листопада і триватиме до 26 грудня. Переможці конкурсу отримають грошові винагороди.