В'їзний туризм цьогоріч принесе Китаю понад 130 мільярдів доларів

Доходи від в'їзного туризму в Китаї за 2019 рік можуть перевищити 130 млрд доларів, тоді як торік ця цифра становила 127,1 млрд доларів.

Про це заявила Китайська академія туризму, повідомляє Міжнародне радіо Китаю (CRI).

За даними академії, 2018 року загальна кількість туристів, що відвідали КНР, становила 141 млн людей. Доходи країни від в'їзного туризму становили 127,1 млрд дол., що на 35% більше, ніж у 2017 році.

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Доповідь про розвиток в'їзного туризму в Китаї в 2019 році, яку опублікувала академія, показує, що найбільше до Піднебесної приїжджає туристів з Азії. На неї припадає 60% усіх мандрівників. Далі йдуть Європа та Північна Америка.

Що ж до країн, з яких найактивніше приїжджають до Китаю, то це М'янма, В'єтнам, Республіка Корея, Японія та США.