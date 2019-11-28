Одещина запропонує туристам мобільний додаток й аудіогіди

На Одещині наприкінці грудня планують презентувати мобільний додаток із робочою назвою Odesa Region Guide, база даних якого міститиме вичерпний перелік туристично привабливих місць області.

Як повідомив начальник управління туризму, рекреації і курортів Одеської облдержадміністрації Олександр Шека у коментарі Zruchno.Travel, новий ресурс надасть змогу туристу вибрати вподобаний об’єкт зі списку, прочитати про нього докладну інформацію та сформувати маршрут до цього місця на автомобілі чи громадським транспортом.

"Ми зараз на завершальному етапі створення безкоштовного мобільного додатку, який розробляється коштом обласного бюджету. Він буде доступний на платформах Android та iOS. Бізнес зможе розмістити в ньому рекламу своїх туристичних послуг і в такий спосіб максимально комфортно популяризувати туристичний потенціал Одещини та спростити вибір туристичних локацій для відпочинку. Маємо сподівання представити його наприкінці грудня. Плануємо масштабну промокампанію, щоб максимальна кількість людей про нього дізналася", – зазначив Шека.

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За його словами, у 2020 році обласна влада робить ставку на розвиток туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області та збільшення туристичного потоку шляхом впровадження новітніх технологій, оскільки це один із найбільш ефективних способів просування туристичного продукту.

Крім туристичного додатку, в області працюють над аудіогідами туристичних субрегіонів, як-от Білгород-Дністровський та Дунайський субрегіони, а також Нижньодністровський басейн. Аудіогіди нададуть можливість туристу прослухати інформацію про туристичний потенціал зазначених територій та сформувати свій власний маршрут.