Україна підписала безвіз із Маршалловими островами

У Посольстві України в США відбулась церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами.

Про повідомляє дипломатична установа в Facebook.

"Сьогодні ще одна екзотична країна “відчиняє свої” двері для українців. У Посольстві України в США відбулась церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідний документ підписали тимчасовий повірений у справах України в США Андрій Яневський та посол Маршаллових островів у США Джеральд Закіос.

"Маршаллові острови – це держава, яка розташована посередині самісінького Тихого океану між Гаваями та Філіппінами і перебуває в асоціації зі Сполученими Штатами Америки. Відтепер українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз впродовж 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів поспіль) з моменту в’їзду перебувати на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур", - додали в посольстві.

Фото: Посольство України в США