Фестиваль китайських ліхтарів повернеться до Києва у новому форматі

На столичному Співочому полі 13 грудня розпочнеться фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Нові світлові інсталяції перенесуть відвідувачів у таємничий світ казок і легенд Піднебесної.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Це вже другий фестиваль гігантських китайських ліхтарів, який відбудеться у Києві. Вперше фестиваль відвідав столицю на початку цього року, а після вирушив до Одеси та Харкова. Захід пройшов із великим успіхом у всіх трьох містах, і ми отримали дуже багато відгуків від задоволених відвідувачів. Тому вирішили зробити новорічний сюрприз та привезти фестиваль знову, але в новому форматі: з новими світловими інсталяціями та новим шоу", – розповів організатор фестивалю керівник компанії Grand Event Денис Погорєлко.

За словами організаторів, композиції приїхали з Англії, де щойно завершилася виставка, та Китаю. Збирає та монтує світлові фігури спеціально запрошена китайська команда спеціалістів.

Гості фестивалю побачать понад 30 нових гігантських фігур "Легенди Піднебесної". Серед них – легендарна теракотова армія та Велика китайська стіна, підводний світ, персонажі стародавніх китайських казок і легенд, китайський зоопарк, сади райських птахів, фламінго, панди, гігантські квіти, алея закоханих.

Також на відвідувачів чекають шоу китайських артистів, резиденція Санта Клауса з подарунками, розважальні зони для дорослих і дітей, фудзона з китайськими ресторанами та чайна церемонія, святковий ярмарок сувенірів, тематичні майстер-класи, насичена святкова програма та багато приємних сюрпризів.

Фестиваль працюватиме щодня із 16:00 до 22:00 та триватиме до 2 лютого.