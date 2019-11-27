Етнофестиваль і поросячі перегони: Кам'янець кличе на перший Різдвяний ярмарок

У Кам'янці-Подільському організують перший Різдвяний ярмарок, який триватиме майже півтора місяці й презентуватиме місцеву кухню, майстер-класи, народні забави.

Як повідомили в пресслужбі Кам’янець-Подільської міської ради, святкування стартує 13 грудня на площі біля Ратуші з театралізованого дійства "Андріївські вечорниці на Поділлі".

"Довкола ідеї створення великого Різдвяного ярмарку в місті об’єдналися підприємці, які тут працюють, заручившись підтримкою міської ради. Формат великого заходу, який триватиме майже півтора місяці, – ярмаркування, народні гуляння та різні забави. Наші гості щодня матимуть якесь цікаве дійство, куштуватимуть страви з присмаком історії (крученики, вареники, кутя різних видів, квашенина, подільські пляцки), проводитимуть вечори колядок, питимуть ароматну каву та запашний глінтвейн на соломі", - розповіли одні з організаторів ярмарку Леся Бендера та Катерина Кльоц.

У насиченій програмі ярмарку – вечір живого співу та запашного чаю на всі смаки, етнопоказ вишитого одягу, різноманітні майстер-класи, частування варениками з передбаченнями від шеф-кухарів, анімаційні програми, "андріївські" ворожіння, загальноміський вертеп, бариста-паті, родинне свято на Василя.

"Крім того, біля ярмарку буде встановлена різдвяна шопка, а також – спеціальний пункт обігріву, де гості свята зможуть за потреби зігрітися, і де один раз на тиждень частуватимуть людей, які того потребують", - зауважив заступник міського голови Вадим Савчук.

За словами організаторів, визначною подією Різдвяного ярмарку стане Міжнародний етнофестиваль "Коляда де? До Кам’янця іде!".

"21 грудня Кам’янець зустрічатиме Коляду так, як це колись робили наші предки. Фестиваль радо прийматиме гостей зі Швейцарії, Німеччини, Чехії, Польщі та України. Український одяг має стати родзинкою свята, тому чекаємо всіх у традиційному вбранні", – зауважила засновниця фестивалю майстриня народної вишивки, українознавець Божена Філатова.

Гості заходу матимуть змогу відвідати ремісничий ярмарок, почастуватися стравами подільської кухні, стати слухачами відомого на всю Україну фольклорного гурту "Рожаниця" та академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина". На діток чекає контактний мінізоопарк, народні ігри й танці. Подією свята стане виготовлення триметрового дідуха, якого прикрашатимуть пряниками, горіхами та стрічками. Ще одним потішним дійством стануть поросячі перегони.