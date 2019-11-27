Місто Лева приймає міжнародний туристичний форум

У Міжнародному аеропорті "Львів" імені Данила Галицького стартував туристичний форум Win With The Lion ("Перемагай з левом").

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Найцікавішим сьогодні для кожного тут з присутніх є промоція туризму, його розвиток і досягнення хороших результатів у цих активностях. Я хочу подякувати організаторам за продовження прекрасної традиції форуму Win With The Lion, і я вірю, що це одна з провідних подій в туристичній сфері області", - зазначив під час відкриття голова ЛОДА Маркіян Мальський.

Також у вітальному слові очільник області наголосив на важливості розвитку медичного туризму на Львівщині.

"Одним із моїх пріоритетів є розвиток не лише традиційного туризму, але й медичного, і ми маємо всі ресурси, необхідні для цього. Це прекрасні замки, бальнеологічні курорти, чарівні Карпати. Я заохочую ваc запрошувати своїх друзів, партнерів пізнати краще Львів та Львівщину. Ставайте амбасадорами міста та області в своїх країнах і, я сподіваюсь, що ми бачитимемось упродовж року, а також наступного року на Win With The Lion", - додав Мальський.

Зазначається, що Win With The Lion триватиме упродовж двох днів. Цьогоріч форум об’єднує усіх гравців туристичної індустрії для розвитку співпраці й партнерства в галузі туризму та розробки нових проєктів. Це майданчик для зустрічей та обговорення експертами туристичної індустрії найсучасніших тенденцій, актуальних питань, викликів та змін, які чекають на індустрію туризму.

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На заході працюватимуть топові спікери індустрії туризму та гостинності з Великої Британії, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Австрії, Польщі, Греції та України.

Зокрема, у другий день форуму, 28 листопада, відбудеться Стратегічна сесія щодо обговорення викликів та можливостей індустрії туризму та ділової гостинності в Україні. У межах сесії розглянуть менеджмент індустрії туризму, обговорять, як правильно вибудувати комунікацію з усіма гравцями туристичного ринку, а також презентують Дорожню карту підвищення конкурентоспроможності індустрії туризму України.

Фото: ЛОДА