Місто Лева приймає міжнародний туристичний форум
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.
"Найцікавішим сьогодні для кожного тут з присутніх є промоція туризму, його розвиток і досягнення хороших результатів у цих активностях. Я хочу подякувати організаторам за продовження прекрасної традиції форуму Win With The Lion, і я вірю, що це одна з провідних подій в туристичній сфері області", - зазначив під час відкриття голова ЛОДА Маркіян Мальський.
Також у вітальному слові очільник області наголосив на важливості розвитку медичного туризму на Львівщині.
"Одним із моїх пріоритетів є розвиток не лише традиційного туризму, але й медичного, і ми маємо всі ресурси, необхідні для цього. Це прекрасні замки, бальнеологічні курорти, чарівні Карпати. Я заохочую ваc запрошувати своїх друзів, партнерів пізнати краще Львів та Львівщину. Ставайте амбасадорами міста та області в своїх країнах і, я сподіваюсь, що ми бачитимемось упродовж року, а також наступного року на Win With The Lion", - додав Мальський.
Зазначається, що Win With The Lion триватиме упродовж двох днів. Цьогоріч форум об’єднує усіх гравців туристичної індустрії для розвитку співпраці й партнерства в галузі туризму та розробки нових проєктів. Це майданчик для зустрічей та обговорення експертами туристичної індустрії найсучасніших тенденцій, актуальних питань, викликів та змін, які чекають на індустрію туризму.
На заході працюватимуть топові спікери індустрії туризму та гостинності з Великої Британії, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Австрії, Польщі, Греції та України.
Зокрема, у другий день форуму, 28 листопада, відбудеться Стратегічна сесія щодо обговорення викликів та можливостей індустрії туризму та ділової гостинності в Україні. У межах сесії розглянуть менеджмент індустрії туризму, обговорять, як правильно вибудувати комунікацію з усіма гравцями туристичного ринку, а також презентують Дорожню карту підвищення конкурентоспроможності індустрії туризму України.
Фото: ЛОДА