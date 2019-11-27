Туристичний форум відкрився у Тернополі
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник обласного управління туризму Ростислав Яцків.
"Тема цьогорічного форуму, мета якого обмін досвідом та розвиток туристичної привабливості регіону, активізація розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, – «Від ініціатив - до дій». Проведемо панельні дискусії щодо організації туризму у громаді, розвитку туристичних дестинацій, створення туристичного продукту", - розповів Яцків.
За його словами, у межах форуму пройде дискусія щодо оздоровчого та медичного туризму, яка відбудеться під егідою Регіонального відділення Міжнародної торгової палати ICC Ukraine та Національної туристичної організації.
У межах події передбачається підписання меморандуму про створення кластеру медичного туризму між усіма зацікавленими представниками влади, бізнесу та громадськості.
Наступний день форуму пройде у Кременці, де обговорюватимуться теми туризму та міжнародної співпраці, проблематика сільського зеленого туризму.