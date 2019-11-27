Туристичний форум відкрився у Тернополі

У Тернополі в середу, 27 листопада, стартував TFT 2019 – дводенний туристичний форум Тернопільщини "Від ініціатив до дій".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник обласного управління туризму Ростислав Яцків.

"Тема цьогорічного форуму, мета якого обмін досвідом та розвиток туристичної привабливості регіону, активізація розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, – «Від ініціатив - до дій». Проведемо панельні дискусії щодо організації туризму у громаді, розвитку туристичних дестинацій, створення туристичного продукту", - розповів Яцків.

За його словами, у межах форуму пройде дискусія щодо оздоровчого та медичного туризму, яка відбудеться під егідою Регіонального відділення Міжнародної торгової палати ICC Ukraine та Національної туристичної організації.

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У межах події передбачається підписання меморандуму про створення кластеру медичного туризму між усіма зацікавленими представниками влади, бізнесу та громадськості.

Наступний день форуму пройде у Кременці, де обговорюватимуться теми туризму та міжнародної співпраці, проблематика сільського зеленого туризму.