Тернопільщина готується до туристичного форуму

У Тернополі в середу, 27 листопада, стартує TFT 2019 – дводенний туристичний форум Тернопільщини "Від ініціатив до дій".

Як розповів у коментарі Zruchno.Travel начальник відділу туризму Тернопільської облдержадміністрації Ростислав Яцків, цьогоріч на форумі буде порушено низку нових важливих тем – розвиток медичного туризму, туризм в об’єднаних територіальних громадах та інші.

"Щорічно ми намагаємося охопити якісь нові громади нашої області, але перший день форуму завжди проходить у Тернополі. В цьому році ми трохи змінили теми панельних дискусій, що пов’язано, в першу чергу, з активним ходом децентралізації в Україні. Першою темою для обговорення на нашому форумі стане діяльність в об’єднаних територіальних громадах. Поговорити про те, як створювати ОТГ і як будувати ефективну співпрацю, будуть запрошені як наукові діячі, так і практики", – зазначив Яцків.

Також, оскільки Україна має значний потенціал розвитку медичного туризму, темою другої панельної дискусії стане "Оздоровчий і медичний туризм".

Крім того, цього ж дня будуть проходити дискусії "Створення туристичного продукту" та "Просування турпродукту", працюватиме окрема локація "Гастрономія".

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"Перший день форуму не буде обмежуватися панельними дискусіями, на першому поверсі комплексу буде організована туристична виставка, куди приїдуть презентувати себе туроператори, представники національного заповідника, державних історико-культурних заповідників, національних природних парків. Ми також запросили на цю виставку тих, хто можуть запропонувати супутні послуги. Так, у нас є компанія, яка займається створенням електровелосипедів і в майбутньому вони планують створювати пункти прокату таких велосипедів, є туристична компанія, яка займається розвитком Дністровського каньйону", – додав Яцків.

Другий день форуму пройде в місті Кременець, у приміщенні WDX "Панорама". Учасники обговорять такі теми, як "Туризм і міжнародне співробітництво", "Сільський, зелений туризм", "Digital-маркетинг".

"У другий день ми також будемо обговорювати регіональний розвиток та можливості міжнародного співробітництва. Сьогодні багато хто розраховує на можливість отримати додаткове фінансування на реалізацію туристичних та інших проєктів за допомогою європейських грантів і міжнародної співпраці, але для цього потрібно, принаймні, знати, до кого звертатися. У нас на форумі виступлять люди, які вже працюють з грантами і які можуть порадити найкращі можливості такого співробітництва", – розповів Яцків.

Великий блок в другий день форуму буде займати тема просування туристичного продукту в мережі, digital-маркетинг.