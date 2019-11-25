В Ужгороді збудують пряникове містечко

В Ужгороді впродовж 13-15 грудня відбудеться Закарпатський фестиваль пряників.

Як повідомляє "Турінформ Закарпаття", фест – це можливість отримати естетичне задоволення, поспілкуватися з майстрами, продегустувати та придбати смачні подарунки до свят.

На відвідувачів заходу, зокрема, чекає виставка пряничних будиночків та композицій, до участі в якій можуть долучитися всі охочі.

"Для цього необхідно випекти й оформити пряничний будиночок або композицію (архітектура міста Ужгород вітається, кількість будиночків не обмежується)", - йдеться в повідомленні.

Територією пряникового містечка курсуватиме мініатюрний поїзд.

Крім того, серед розваг – ярмарок пряників (10% коштів від реалізації продукції підуть на благодійність – лікування хворих дітей), сімейне кафе, дитяча майстерня пряників, фотозона, аніматори.

В останній день фестивалю відбудеться благодійний аукціон, на якому можна придбати будь-який виріб. Зібрані кошти також підуть на благодійну допомогу.

Нагадаємо, вперше Закарпатський фестиваль пряників відбувся в Ужгороді 2017 року.