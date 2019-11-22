Україна презентує свій туристичний потенціал на виставці у Варшаві

Україна бере участь у Міжнародній туристичній виставці "TT Warsaw 2019", що триває впродовж 21-23 листопада у столиці Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"21-23 листопада 2019 року у Варшаві проходить Міжнародна туристична виставка "TT Warsaw 2019". У виставці беруть участь і представляють свої туристичні можливості 50 країн з 5 континентів. Цьогоріч Міністерство економічного розвитку об’єднало на національному стенді "UKRAINE" Луцьк, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Тернопіль, Львів, Київ, Чорнобиль, Одесу, Херсон, Трускавець, Хмельниччину та Чернівці з метою презентації унікальних туристичних продуктів та послуг регіонів України", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, представники Луцької міськради, презентуючи туристичні можливості свого міста та області, пригощають продукцією Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та смаколиками.

Львівщина на національному стенді України, за інформацією Львівської ОДА, представляє можливості активного, культурно пізнавального, медичного та гастротуризму. Відвідувачам виставки презентують туристичний путівник "Персональний гід Львівщиною", до якого увійшли головні еко- та природні локації області, бальнеологічні та гірськолижні курорти, культурно-пізнавальні об‘єкти.

"Польські туристи відвідують Львівщину як з метою відпочинку, так і оздоровлення. Міста Трускавць та Східниця з унікальними мінеральними джерелами є одними з найпопулярніших дестанацій серед польських туристів на Львівщині. Дуже тішить, що наша область вражає мандрівників із Польщі, які завжди хочуть повертатись знову і знову. Цьому сприяє унікальні природні ресурси, професійний сервіс з надання послуг, відсутність проблеми вибору екскурсійних турів польською мовою, розвинута інфраструктура", - зазначив заступник начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА Тарас Лозинський.

Як повідомляє Управління туризму та промоцій КМДА у Facebook, TT Warsaw – найбільша туристична виставка в Польщі, яка надає можливість показати свої пропозиції, встановити і зміцнити ділові стосунки, а широкий спектр супутніх заходів, як-от презентації, конференції, семінари та тренінги, допомагають дізнатися останні новини і тенденції у галузі туризму.

Читайте також: В Анкарі представили туристичні можливості України

Виставка "International Travel Show TT Warsaw" проводиться з 1993 року та щорічно збирає понад 500 експонентів. У 2018 році на неї завітало понад 20 тисяч відвідувачів з усього світу.

Фото: @OdessaCT, @kr.tour, Управління туризму та промоції міста Луцької міськради, Facebook