Україна та Аргентина розширили безвіз - 180 днів замість 90

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко підписав протокол між урядами України та Аргентинської Республіки про внесення змін до угоди про скасування віз щодо збільшення терміну безвізового перебування громадян обох країн.

Документ було підписано за результатами зустрічі міністра з послом Аргентини Еленою Л. Т. Мікусінскі, повідомляє пресслужба МЗС.

“В МЗС підписано Протокол про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Аргентинської Республіки про скасування віз, яким передбачається взаємне збільшення строку безвізового перебування громадян України та Аргентини удвічі (з 90 днів протягом року до 90 днів протягом 180 днів)”, - йдеться в повідомленні.

Також, за даними пресслужби, сторони обговорили широке коло питань порядку денного українсько-аргентинських відносин, відзначивши важливість активізації політичного діалогу на високому і найвищому рівнях, а також ефективну взаємодію на полях міжнародних організацій.

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Як повідомлялося, Україна і Аргентина у квітні 2011 року підписали угоду про скасування віз на поїздки до 90 днів.

У липні цього року Кабмін схвалив розпорядження про підписання протоколу між урядами України та Аргентини про внесення змін до угоди про скасування віз, яким передбачено збільшення терміну перебування без віз на територіях держав.