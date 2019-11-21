Тисячі пасажирів по всьому світу постраждали через технічні проблеми у British Airways
Про це повідомляє Sky News.
"Наші співробітники наполегливо працюють над вирішенням технічної проблеми, яка зачіпає деякі з наших рейсів, і ми перебронювали (квитки — ред.) клієнтів на альтернативні рейси і запропонували розміщення в готелях... Ми дуже шкодуємо про зрив їхніх планів щодо подорожі", - йдеться у заяві авіакомпанії.
До середину ранку British Airways підтвердила, що планує виконати повний графік польотів у четвер. Водночас компанія визнала, що проблеми можуть спостерігатися й впродовж дня, тому необхідно перевіряти інформацію про рейс.
Наразі в авіакомпанії не уточнюють точну кількість відкладених рейсів та причину їхньої затримки.
Як повідомлялося раніше, в жовтні пасажирський літак авіакомпанії British Airways здійснив екстрену посадку в лондонському аеропорту "Гітроу" невдовзі після вильоту до Риму.