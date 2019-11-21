Тисячі пасажирів по всьому світу постраждали через технічні проблеми у British Airways

У результаті технічної проблеми авіакомпанія British Airways почала масово відкладати рейси, що вплинуло на тисячі пасажирів по всьому світу.

Про це повідомляє Sky News.

"Наші співробітники наполегливо працюють над вирішенням технічної проблеми, яка зачіпає деякі з наших рейсів, і ми перебронювали (квитки — ред.) клієнтів на альтернативні рейси і запропонували розміщення в готелях... Ми дуже шкодуємо про зрив їхніх планів щодо подорожі", - йдеться у заяві авіакомпанії.

До середину ранку British Airways підтвердила, що планує виконати повний графік польотів у четвер. Водночас компанія визнала, що проблеми можуть спостерігатися й впродовж дня, тому необхідно перевіряти інформацію про рейс.

Наразі в авіакомпанії не уточнюють точну кількість відкладених рейсів та причину їхньої затримки.

Як повідомлялося раніше, в жовтні пасажирський літак авіакомпанії British Airways здійснив екстрену посадку в лондонському аеропорту "Гітроу" невдовзі після вильоту до Риму.