Історичний маєток на Кіровоградщині зроблять привабливим для туристів

У Маловисківській ОТГ, що на Кіровоградщині, в межах програми DOBRE ("Децентралізація приносить кращі результати та ефективність") реалізують проєкт "Туристичний кластер "Маєток поміщиків Кудашевих".

Як повідомляє пресслужба Маловисківської міської ради, на території маєтку в зеленій парковій зоні площею 2,2 гектара, що розташовується в центральній частині міста Мала Виска на березі річки Вись, облаштовують зону відпочинку.

Уже влаштовано альтанки для відпочинку, паркові лави, стилізовані під старовину ліхтарі – світильники, дитячий ігровий майданчик та фонтан з музичним та світловим ефектами.

Фото: mviskarada.gov.ua

"Раніше занедбана та засмічена територія перевтілюється на сучасний об’єкт для відпочинку. Сподіваємося, що ця територія стане такою ж улюбленою для маловищан та гостей громади, як міський парк у м. Макла Виска", – зазначили в міськраді.

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Чиновники акцентували увагу, що в листопаді 2019 року керівництво програми DOBRE ухвалило рішення, що Маловисківська громада отримає допомогу консультантів з розроблення проєктів громадських просторів. Фінансування цих консультативних послуг відбуватиметься за рахунок коштів з загального бюджету, що виділяються на ОТГ програмою DOBRE, як міжнародна технічна допомога.

Міська рада планує залучити фахівців для влаштування прилеглої до будівлі маєтку Кудашевих території та старовинного парку, що простягається від історичної будівлі до узбережної смуги річки Вись.

Фото на прев'ю: Oleksandra Sukhenko