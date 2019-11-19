Туристичні об'єкти Чернігова каталогізують

У Чернігові наприкінці року планують презентувати каталог готелів, ресторанів та пам’яток міста.

Про це повідомила заступник начальника управління культури та туризму Чернігівської міської ради Катерина Литвин на своїй сторінці в Facebook.

"Протягом останнього тижня йде активна робота над проєктом управління культури та туризму Чернігівської міської ради щодо створення та упорядкування інформації про туристичні об'єкти Чернігова. Мета проєкту – здійснити максимальний збір інформації про туристичні об'єкти міста легенд, аби в подальшому спростити процес створення та формування туристичних продуктів", – розповіла Литвин.

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За її словами, до каталогу ввійдуть культурні локації міста, заклади розміщення та харчування. Видання спочатку презентують в електронному форматі у грудні, а на початку туристичного сезону-2020 буде підготовлено й друкований варіант.

"Ми дякуємо представникам тих туристичних об’єктів, які вже надали інформацію. Та чекайте наших волонтерів ті, кого опитуватимуть упродовж цього тижня", – написала Литвин.