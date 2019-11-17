У Вінниці надходження від туристичного збору зросли майже вшестеро

У Вінниці за 9 місяців 2019 року значно зріс внесок від туристичного збору у бюджет міста – майже у 5,7 раза.

Про це розповіла директорка департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталія Луценко, повідомляє пресслужба міськради.

"Туристичний збір займає невелику частку у доходах бюджету. Водночас у зв’язку із запровадженням нового порядку нарахування туристичного збору надходження у звітному періоді, за 9 місяців цього року, зросли майже в 5,7 раза", - зазначила Луценко.

Так, за 9 місяців 2018 року до бюджету Вінниці надійшло 244 100 гривень туристичного збору. А в 2019 році – вже 1 385 200 гривень.

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За словами Наталі Луценко, основними бюджетоутворювальними податками загального фонду міського бюджету є: податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. Вони забезпечили майже 94% власних доходів загального фонду.

Загалом за 9 місяців цього року до бюджету міста надійшло 3,612 млрд гривень.