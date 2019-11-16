На Сардинії хочуть зробити платним найпопулярніший пляж

За відвідування найпопулярнішого пляжу італійського острова Сардинія - Ла-Пелоза – планують брати плату.

До цього вирішила вдатися місцева влада у спробі збереження природньої атракції від надмірного напливу туристів, повідомляє CNN Travel.

Очікується, що квиток коштуватиме близько 4 євро на день. Нововведення хочуть запровадити влітку 2020 року.

Крім того, планують обмежити кількість відвідувачів на пляжі в літній сезон до 1 500 дорослих на день (кількість дітей не рахуватимуть).

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Ла-Пелоза приваблює туристів білим піском та бірюзовою морською водою. Останнім часом на пляжі влітку можна нарахувати понад 6 000 осіб на день. Ця кількість щороку зростає, тому влада й розробила цей проєкт.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці Італії у серпні затримали двох туристів із Франції, які везли додому 40 кг піску, набраного на пляжі Сардинії.

Фото: worldbeachguide.com