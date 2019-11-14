Туристів пустять на "білоруські Мальдіви"

Крейдяні кар'єри поблизу Волковиська, які ще називають "білоруськими Мальдівами", відкриють для безвізових туристів.

Однак відвідати їх зможуть лише організовані групи, повідомляє портал Tut.by, нагадуючи, що Волковиський район увійшов до розширеної безвізової зони й серед інших став відкритим для іноземців з 10 листопада.

"Керівництво ВАТ "Красносельскстройматериалы", якому належить цей виробничий об'єкт, вже підтвердило готовність допускати екскурсантів до упорядкованих місць для проведення фотосесій на тлі крейдяних кар'єрів. Але це не стосуватиметься тих, хто захоче відвідати кар'єри в стихійному порядку", - розповіла заступник голови Волковиського райвиконкому Тетяна Андрушкевич.

Також наголошується, що крейдяні кар'єри під Волковиськом закриті для відвідування відпочивальниками. Купатися тут небезпечно – глибина кар'єрів у деяких місцях сягає 25 метрів, (водночас глибина може початися різко біля берега), підходи до води не облаштовані, а головне – "білоруські Мальдіви" офіційно вважаються технічними водоймами. Крім того, вода тут не відповідає вимогам Державних санітарних правил і норм за мікробіологічними показниками – кількість деяких бактерій перевищує норму майже в сотню разів.

Фото: visit-belarus.com