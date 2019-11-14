Абу-Дабі покличе туристів у ліс на воді
Про це повідомляє The National.
"Цей проєкт (Mangrove Walk – ред.) спрямовано на підвищення ролі Абу-Дабі в галузі екотуризму. Проєкт, що охоплює близько мільйона квадратних метрів, де ростуть мангрові дерева, буде використано з туристичною, творчою і освітньою метою для місцевих жителів і туристів", – цитує видання генерального директора компанії Modon, що виступає розробником проєкту, Абдулу Аль-Сахі.
Головна особливість проекту Mangrove Walk – довга дерев'яна доріжка. Відкрити її планують в січні 2020 року на острові Джубай, розташованому між островами Яс і Саадіят.
Крім того, на острові збудують зони для каякінгу, гральний майданчик для дітей, оглядові тераси.
Зазначається, що мета проекту – підвищити обізнаність людей щодо екологічної важливості мангрових дерев.
Фото: thenational.ae