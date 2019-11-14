Абу-Дабі покличе туристів у ліс на воді

На одному з островів столиці ОАЕ в січні 2020 року планують відкрити унікальну зону для прогулянок мангровими лісами.

Про це повідомляє The National.

"Цей проєкт (Mangrove Walk – ред.) спрямовано на підвищення ролі Абу-Дабі в галузі екотуризму. Проєкт, що охоплює близько мільйона квадратних метрів, де ростуть мангрові дерева, буде використано з туристичною, творчою і освітньою метою для місцевих жителів і туристів", – цитує видання генерального директора компанії Modon, що виступає розробником проєкту, Абдулу Аль-Сахі.

Головна особливість проекту Mangrove Walk – довга дерев'яна доріжка. Відкрити її планують в січні 2020 року на острові Джубай, розташованому між островами Яс і Саадіят.

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Крім того, на острові збудують зони для каякінгу, гральний майданчик для дітей, оглядові тераси.

Зазначається, що мета проекту – підвищити обізнаність людей щодо екологічної важливості мангрових дерев.

Фото: thenational.ae