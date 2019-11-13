Саудівську Аравію за місяць захотіли відвідати 77 тисяч туристів
Про це повідомляє портал Breaking Travel News із посиланням на керівника відділу з туризму Головного інвестиційного управління Саудівської Аравії Маджеда Алганіму.
"Кількість заявок на отримання туристичної візи стрімко зросла, бо королівство стало відкритим для більшої кількості іноземних туристів – громадян 49 країн – з 27 вересня. За перший місяць було оброблено біля 77 тисяч заяв на отримання візи", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Маджед Алганім, попри те, що королівство піддається критиці в питанні дотримання прав людини, влада Саудівської Аравії має намір дотримуватися планів реформи "Бачення 2030 року". Планується, що до 2030 року турпотік становитиме 100 мільйонів осіб на рік.
Варто зазначити, що введення електронних віз супроводжувалося низкою послаблень для іноземних туристів: парам, які не перебувають у шлюбі, дозволили проживати в одному номері, жінкам, зокрема й громадянкам країни, – селитися у готельні номери без супроводу чоловіка.
Як повідомляв Укрінформ, відкриття Саудівської Аравії для туризму стало частиною плану країни диверсифікувати свою економіку, щоб та була менш залежною від нафтової промисловості.
Фото: Richard Wilding