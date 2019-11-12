Вінниччина хоче привабити туристів до метеоритного кратера

На межі двох районів Вінниччини – Іллінецького та Липовецького, – на одному з найдавніших на Землі місць падіння метеоритів планують облаштувати туристичний центр відпочинку на природі.

Про це повідомила пресслужба Липовецької районної ради.

"Липовеччина має всі шанси стати туристичним краєм. У зв’язку із цим нещодавно між Іллінецькою міською об’єднаною територіальною громадою та Липовецькою районною державною адміністрацією було підписано Меморандум про об’єднання зусиль щодо реалізації спільного туристичного проєкту "Астроблема" – мандруємо до метеориту палеозойської ери", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета проєкту – розвиток туристичного центру відпочинку на природі на межі двох районів. В ньому задіяні село Іванька Липовецького району та село Лугова Іллінецької міської об’єднаної територіальної громади Іллінецького району. Проєктом передбачено створення умов для проведення науково-дослідних експедицій, наукових семінарів, конференцій, «зелених уроків», екскурсій та інших заходів.

Щоб зробити цю місцевість туристично привабливою, планують розбудувати інфраструктуру, інженерні мережі, комунікації, санітарні зони, облаштувати місця для відпочинку та фотозони.

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Кошторис проєкту становить від 5 до 24 млн гривень. Його подаватимуть на конкурс Євросоюзу. Іллінецька ОТГ виступатиме подавачем проекту, Липовецька райдержадміністрація та Іваньківська територіальна громада – як партнери.

Для реалізації цього задуму створена спільна робоча група, яка працюватиме над підготовкою грантового проєкту та розробленням детальних заходів щодо його втілення. Наразі відбувається внесення пропозицій, створення ескізів, різних мініпроєктів, які планують включити до загального.

Іллінецький метеоритний кратер – це одна з найстаріших астроблем Землі віком близько 400 млн років, розташована поблизу містечка Іллінці на Поділлі (40 км на південний схід від м. Вінниця, у межиріччі Соб – Сібок). Наслідком зіткнення 400 млн років тому космічного тіла (за оцінками з масою близько 40 млн тонн і діаметром 230-300 м) із твердими породами Українського кристалічного щита було утворення метеоритно-вибухового кратера з первісним діаметром близько 7 км і глибиною до 600-800 м.

Це місце на Поділлі несе на собі відбиток події планетарного масштабу. Метеорит, який уже від тертя об атмосферу розігрівся до температури плавлення, після удару об землю вибухнув. Вивільнену під час цього енергію, як стверджується у деяких публікаціях, можна порівняти з вибухом 120-мегатонної бомби. Температура сягала 4-5 тисяч градусів.