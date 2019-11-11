За туристичний бренд Київщини пропонують 250 тисяч гривень

Київська обласна державна адміністрація оголосила конкурс на найкращу концепцію туристичного бренду Київщини.

До участі в конкурсі запрошуються всі талановиті особистості, креативні та дизайнерські студії, які бажають долучитися до покращення туристичної привабливості Київської області, повідомляє пресслужба КОДА.

«Концепція має бути орієнтована як на зовнішнього, так і внутрішнього споживача. Головний приз – всеукраїнське визнання як творця бренду Київщини та контракт у розмірі 250 тисяч гривень (згідно з умовами конкурсу, частина премії має бути спрямована на створення брендбуку та виготовлення сувенірної промоатрибутики)», - йдеться в повідомленні.

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Також у КОДА наводять умови, за яких заявку буде допущено до розгляду:

ідея бренду має бути авторською;

заявка має містити ескіз логотипу та гасло (українською та англійською мовами) до нього;

заявка має містити опис концепції бренду.

Конкурс стартує 11 листопада 2019 року. Заявки приймаються до 23:59 22 листопада 2019 року. Переможця буде оголошено вже 25 листопада.