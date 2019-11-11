На Харківщині розробили «грецькі» туристичні маршрути

У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна в суботу, 16 листопада, відбудеться презентація буклету «Подорож «грецькою» Харківщиною».

Як розповіли в громадській організації «Харківське міське товариство греків «Геліос», яка підготувала видання до свого 30-річчя, в ньому буде представлено два туристичні маршрути, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

«Вперше ми спробували розробити два туристичні маршрути по найбільш значущих і цікавих місцях, пов'язаних з греками і Грецією. Перший – містом Харковом, другий – Харківською областю: селом Кручик Богодухівського району і Краснокутським дендропарком, де колись жили представники славного роду Каразіних», – зауважили у громадській організації.

Зазначається, що це заключний захід 19-го сезону Днів грецької культури у Харкові.

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Буклет «Подорож «грецькою» Харківщиною» створений для того, щоб показати розвиток грецької громади, її діяльність. У ньому зібрана інформація про представників грецької національності, зокрема про сучасників, які зробили свій внесок в історію, науку, культуру, мистецтво Харківщини, про пам'ятні місця, пов'язані з ними, про «грецькі» мотиви в архітектурі Харкова.

Також над буклетом працювали представники Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Спеціалізованої музично-театральної бібліотеки імені К.С. Станіславського.