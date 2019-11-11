Вінниця запозичуватиме досвід Діжона в розвитку гастротуризму

Вінниця та французьке місто Діжон співпрацюватимуть у напрямку розвитку гастрономічного та подієвого туризму.

Про це вдалося домовитися під час участі вінницької делегації в 89-му Міжнародному гастрономічному ярмарку Foire de Dijon, що тривав із 31 жовтня до 11 листопада у столиці Бургундії – місті Діжон, повідомляє департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міськради на сторінці в Facebook.

«На зустрічі з директором асоціації Dijon Congrexpo Жаном Батто вдалося домовитися про початок співпраці в напрямках розвитку гастрономічного та подієвого туризму, а також пожвавлення українсько-французьких культурних контактів. Міста Діжон і Вінниця, а також регіони Бургундія та Поділля мають дуже багато спільних рис, і ресурс аграрного виробництва й харчової промисловості дозволяє закріпити статус гастрономічних столиць навіть для міст з населенням менше півмільйона», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Вінницькій міськраді, яскравим прикладом пожвавлення гастротуризму у Діжоні є проект створення кварталу Місто гастрономії (Dijon - Cité internationale de la gastronomie), відкриття якого заплановане на зиму 2021 року. Цей комплекс площею 6,5 гектарів на території колишнього центрального шпиталю демонструватиме їжу та напої як частину культури всієї Франції (а також Світової нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО) і включатиме в себе виставкові та дегустаційні зали, академію, готель, торговельні точки, кінотеатр та екологічні житлові квартали, які дадуть змогу залучити близько мільйона додаткових туристів щороку.

Читайте також: У Вінниці презентували туристичний проморолик міста

Вінницькі чиновники зауважили, що досвід таких великих інфраструктурних проєктів ляже в основу розроблення інвестиційних пропозицій щодо ревіталізації кількох об'єктів Вінниці в ключі поєднання культури, гастрономії, бізнесу та освіти.

Міжнародний гастрономічний ярмарок Foire de Dijon було започатковано 1921 року й нині він входить до топ-5 найбільших ярмарків Франції. Цьогоріч почесною країною-гостем заходу була Індія. Під час проведення ярмарку директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міськради Олександр Вешелені та директор департаменту культури Максим Филанчук ознайомилися з особливостями організації такого масштабного гастрономічного заходу, механізмів залучення та відбору учасників, роботи з аудиторією, що становить понад 170 тисяч відвідувачів за 12 днів.

Фото: @vinnmarketingtourism