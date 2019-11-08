На Київщині жінка ошукала охочих відпочити за кордоном на 320 тисяч гривень

У Білій Церкві, що в Київській області, жінка, яка ошукала людей на 320 тисяч гривень з організацією туристичних поїздок, удруге постане перед судом.

Як повідомляє поліція Київської області у Facebook, 54-річна місцева жителька продовжила вчиняти шахрайські дії після того, як на початку літа вже сплатила штраф розміром 1,7 тисяч гривень за "організацію" дешевих туристичних турів до Італії.

Жінка працювала за старою схемою: у мобільному додатку пропонувала людям поїздки за кордон за привабливою ціною.

"Вдруге поліція затримала лиходійку в серпні 2019 року в аеропорту “Бориспіль”. Там зібралася група обманутих туристів, яким жінка день-у-день обіцяла відліт до країни ближнього зарубіжжя. Тоді суд обрав міру запобіжного заходу для шахрайки – арешт. Однак після сплати застави у розмірі 40 тисяч гривень її відпустили зі слідчого ізолятору", – зазначили правоохоронці.

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За даними поліції, цього разу жінка ошукала 28 людей на 320 тисяч гривень.

Повідомляється, що кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання від сплати штрафу до ста неоподаткованих мінімумів громадян до позбавлення волі на строк до трьох років. Міру покарання для жінки визначить суд.