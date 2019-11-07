Найбільший туристичний форум Запоріжжя пройде у новому форматі

У Запоріжжі в межах Днів гостинності, що триватимуть з 21 до 24 листопада, відбудуться чотири присвячені розвитку туризму форуми, а також працюватиме дводенна школа гідів.

Як повідомили в Управлінні туризму Запорізької міської ради, цьогоріч найбільший туристичний форум регіону проведуть у новому форматі.

«Дні гостинності у Запоріжжі – це очікувана подія для власників, менеджерів та працівників закладів розміщення, рестораторів, професіоналів туристичного бізнесу і тих, хто хоче знати останні новини світу гостинності. Протягом чотирьох днів на різних тематичних секціях відбуватимуться виступи професіоналів готельної і ресторанної справи, представників туристичних медіа та маркетинг-гуру, людей, які створюють тренди і рухають індустрію вперед», – йдеться в повідомленні.

У межах заходу відбудуться музейний форум, форум рестораторів, форум готельєрів, Brand & Brand Форум і дводенна школа гідів.

Панельні дискусії проходитимуть на п’яти різних локаціях, що, переконані організатори, дасть змогу всебічно та якомога повніше охопити всі ключові питання галузі туризму в Україні. Так, цьогоріч майданчиками форуму стануть Туристичний інформаційний центр, Запорізький обласний краєзнавчий музей, ресторан-клуб Мануфактура Розенталь, готель Khortitsa Palace.

Як інформує Zruchno.travel, дводенна школа гідів від Всеукраїнської асоціації гідів зацікавить як новачків, так і для професіоналів екскурсійної справи. Учні школи познайомляться з ефективними техніками презентацій і роботи з групами, отримають підказки про те, як зробити тури затребуваними і доступними для української та міжнародної аудиторії, як працювати з соціальними медіа та інтегрувати новітні ідеї в повсякденну роботу гіда. За підсумками занять учасники отримають сертифікат від Всеукраїнської асоціації гідів.

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У межах музейного форуму експерти обговорять, що чекає музеї України в майбутньому, як більш вдало застосувати цифрові практики для збереження і презентації культурної, природної та наукової спадщини. Тут обіцяють озвучити дієві поради для поліпшення музейної галузі.

На форумі рестораторів гості отримають можливість дізнатися про успішні кейси та професійні інсайти від лідерів індустрії та експертів. На учасників чекає інтерактивне навчання з майстер-класами і кулінарною школою, а також виступи від керівників успішних закладів та ресторанних мереж, які поділяться перевіреними тактиками ведення бізнесу.

На форумі готельєрів обговорять, як правильно використовувати онлайн-технології, щоб задовольнити гостя і підвищити прибутковість готелю, як налагодити внутрішній менеджмент і зберегти дисципліну. У програмі – інтерактивні семінари та дискусії.

У свою чергу Brand & Brand форум – це демонстрації можливостей онлайн-світу і їхнього застосування в туристичному бізнесі. Професіонали цифрового маркетингу та візуального дизайну обіцяють розказати про те, як створювати захопливий контент, привернути увагу аудиторії в цифровому просторі, як побудувати і успішно просувати свій туристичний бренд.

Як зазначили в управлінні туризму Запорізької міськради, "Hospitality days Zaporizhzhia 2019" означатимуть не лише корисні дискусії, зустрічі та виступи, але й можливість нагадати про цінність подорожей і туризму для української економіки, бізнесу, особистого відчуття світу.

Варто зазначити, що професійні зустрічі експертів туристичної спільноти в Запоріжжі проходять з 2017 року. Торік захід зібрав тисячі гостей, які змогли почути професійну думку про різні процеси в індустрії від понад 50 спікерів.