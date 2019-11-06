На місці зйомок серіалу «Слов’яни» хочуть створити «Древлянський парк»

Під Житомиром – на місці зйомок українсько-словацького серіалу «Слов’яни» – планують створити музей «Древлянський парк».

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко в Facebook.

«Зовсім скоро за співпраці Міністерства культури, молоді та спорту України, Тетерівської ОТГ і Житомирської ОДА ми зможемо відновити поселення як музей під назвою «Древлянський парк», - написав Бунечко.

Він додав, що компанія-кіновиробник готова демонтувати збережені декорації, а справа залишається за відповідним рішенням Міністерства культури.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в соціальних мережах активно обговорювали понівечені декорації, що залишилися після зйомок серіалу. На світлинах видно зруйновані дерев’яні будинки, понівечений міст через річку, а також багато сміття.

Згодом знімальна група стрічки повідомила, що «зруйнований» стан декорацій на фотографіях, які старанно поширювалися в інтернеті, обумовлений сюжетом і саме ці сцени фільмувалися наприкінці.

Розміщені поблизу села Дениші декорації історико-пригодницького серіалу з елементами фентезі «Слов’яни» планували перетворити на туристичні об'єкти.

Село Дениші, яке добре відоме своїм скеледромом та руїнами палацу Терещенків, потрапило до туристичного маршруту Тетерівської ОТГ. Торік цей турмаршрут промаркували.