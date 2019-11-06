Сінгапур заборонив їздити на електросамокатах тротуарами

У Сінгапурі запровадили заборону на пересування на електросамокатах тротуарами міста-держави.

Таке рішення було викликане збільшенням кількості нещасних випадків за участю таких пристроїв, пише CNN Travel.

Міністр транспорту Сінгапуру Лам Пін Мін в парламенті оголосив, що до 31 грудня діятиме перехідний період, який передбачає попередження для тих, хто використовує цей засіб пересування. Після 1 січня 2020 року контроль за дотриманням заборони буде посилено.

«Осіб, спійманих на електросамокатах на пішохідних доріжках, буде покарано штрафом розміром 1472 долари і/або ув'язненням на термін до трьох місяців», - наголосив Лам.

Очікується, що інші персональні пристрої для пересування, як-от говерборди й електричні велосипеди, також можуть потрапити під дію цього правила.

Заборону було ухвалено після смерті 65-річної жінки, яка під час їзди на велосипеді зіткнулася з електросамокатом. Вона померла в лікарні від черепно-мозкової травми за кілька днів після інциденту.

«Заборона електросамокатів на пішохідних доріжках є важким рішенням, але це необхідний крок, щоб пішоходи знову відчували себе в безпеці», - сказав Лам.

Як відомо, раніше заборону на використання електросамокатів на тротуарах запровадила Франція.

Фото: wired.com