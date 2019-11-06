Магічна пропозиція: туристи можуть орендувати будинок батьків Гаррі Поттера

На сервісі оренди житла Airbnb з’явилася можливість забронювати будинок, в якому лорд Волдеморт вбив батьків Гаррі Поттера. Житло розташоване в англійському селищі Лавенгем, графство Саффолк.

Номер на двох можна орендувати щонайменше на дві ночі, зазначається на сайті.

Проживання з урахуванням сніданку коштуватиме 142 долари за ніч. У кімнаті є ліжко, телевізор, Wi-Fi й окремий санвузол. Також є доступ до саду та вітальні з каміном.

Згідно з інформацією на Airbnb, Лавенгем – у фільмі це Ґодрикова долина – визнано найкращим середньовічним селищем Великої Британії. Тут є понад 300 об’єктів історичної спадщини, що охороняються.

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Зазначається, що пропозиція не підійде для гостей з домашніми тваринами, дітьми або особам на інвалідних візках через вік і планування будинку

Фото: Airbnb