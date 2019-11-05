У Полтаві вперше відбудеться фестиваль льодових скульптур

У Полтавському міському парку культури та відпочинку орієнтовно в середині січня вперше в обласному центрі проведуть фестиваль льодових скульптур. На ньому представлять 10 експонатів.

Про це заявила заступник керівника парку «Перемога» Катерина Бабіч, повідомляє видання «Полтавщина».

«Плануємо встановити скульптури на майданчику біля адміністрації парку. Це буде 10 брил завважки тонна кожна. Відповідно буде встановлено 10 льодових скульптур. Матеріал будуть брати із річки. Окремі шари льоду склеять між собою, щоб сформувати цілу брилу. Коли скульптури будуть виготовлені, то продумаємо їхню підсвітку та охорону вночі. Розраховуємо на те, що скульптури простоять в середньому місяць. Коли вони будуть танути, то лід стане молочно-білого кольору, тому навіть в такому стані скульптури будуть красивими», – розповіла Бабіч.

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Вона додала, що найближчим часом громаді запропонують сформувати тематику фестивалю, щоб скульптури мали певний акцент.

Участь у фестивалі можуть взяти як місцеві майстри, так і фахівці зі всієї України. Автори найкращих робіт отримають грошові винагороди.