В історичному музеї Дніпра влаштують «Український Гелловін»

У Дніпропетровському національному історичному музеї 8-9 листопада відбудеться вечірня екскурсія «Український Гелловін», під час якої відтворять традиції зустрічі ночі напередодні Дмитрівської суботи.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

«Дніпропетровський національний історичний музей шанує та відроджує власні – українські традиції. Під час інтерактивної вечірньої екскурсії «Український Гелловін» ми зазирнемо за межі світів та людської уяви, зануримось у містичні традиції, що впродовж тисячоліть побутували у нашому краї, дізнаємось про надприродних істот української міфології та методи захисту від них», – йдеться в повідомленні.

Музейники зазначили, що здавна на українських землях з завершенням збору урожаю справляли поминки за померлими предками. 8 листопада – Дмитрів день – називали Дідовою суботою, попередня ж ніч вважалась часом відьомських шабашів та всілякої нечисті. У цей день палили багаття, аби відлякувати нечисту силу, що разом з померлими могла проникнути з потойбіччя, а бешкетники із гарбузів робили опудала, щоб лякати ними дітей.

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Ціна квитка становить 100 гривень – дорослий, 70 гривень – студентський і дитячий. Щоб потрапити на екскурсію, потрібно обов’язково попередньо зареєструватися.

У п’ятницю, 8 листопада, та в суботу, 9 листопада, відбудеться по дві екскурсії: початок о 17:00 та 19:00. Тривалість кожної – одна година.