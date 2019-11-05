Територією регіонального ландшафтного парку "Клебан-Бик", що на Донеччині, проклали нову екологічну стежку "Казковий ліс".

Про це повідомила біолог-дослідниця парку Галина Семенихина на сторінці в Facebook.

"Екостежку було створено на території лісових насаджень, її довжина становить близько двох кілометрів. Проїхати повз неї неможливо – на початку стежки встановлені рукотворні дерев’яні стенди з назвою, дерев’яні скульптури звірів та лавочки. Вздовж всієї екостежки розташовано вказівники, які дають змогу пройти маршрут самостійно та вийти на рекреаційну ділянку "Сонячна долина", – розповіла Семенихина.

На Донеччині туристи зможуть потрапити до "Казкового лісу" / Фото: Регіональний ландшафтний парк "Клебан-Бик", Facebook

На екологічній стежці "Казковий ліс" встановлені годівниці для птахів і звірів, тож на мандрівників, яким пощастить, чекають знайомства з жителями парку – сім’єю диких кабанів, косуль, зайців-русаків, фазанів, зозуль і соколів.

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Подбали творці екостежки і про локації для відпочинку. Крім того, під час подорожі туристи зможуть зробити фото біля незвичайних фотозон, а також зустрінуть захопливу смугу перешкод. Також тут можна дізнатися про історію затоплених сіл.

Екостежка є частиною науково-дослідницької ділянки, тому на ній розташовані дослідні об’єкти: найпродуктивніші дерева для моніторингу виділені й позначені табличками. Годівниці також є частиною наукових досліджень.

Відео: UA: Донбас