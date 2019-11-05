“Закарпатське божоле” цьогоріч відмовиться від пластикових стаканчиків

“Закарпатське божоле” цьогоріч відмовиться від пластикових стаканчиків

Укрінформ
На винному фестивалі “Закарпатське божоле” відмовляться від пластикових стаканів, для дегустації пропонуватимуть відвідувачам бокали. Їхня заставна ціна – 50 гривень.

Про це повідомляється на сторінці Ужгородської міськради в Facebook.

"На фестивалі "Закарпатське божоле" від цього року й на постійні основі хочемо відмовитися від пластикових стаканів, тому пропонуватимемо відвідувачам фестивалю бокали. Їх можна буде отримати за 50 гривень, а після дегустації продукції виноробів, представленої на фестивалі, за бажання, здати і повернути собі цю суму", – сказав заступник директора комунального підприємства "Під замком" Федір Коваль.

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Фестиваль "Закарпатське божоле-2019" відбудеться в Ужгороді 15-17 листопада.

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