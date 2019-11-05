“Закарпатське божоле” цьогоріч відмовиться від пластикових стаканчиків

На винному фестивалі “Закарпатське божоле” відмовляться від пластикових стаканів, для дегустації пропонуватимуть відвідувачам бокали. Їхня заставна ціна – 50 гривень.

Про це повідомляється на сторінці Ужгородської міськради в Facebook.

"На фестивалі "Закарпатське божоле" від цього року й на постійні основі хочемо відмовитися від пластикових стаканів, тому пропонуватимемо відвідувачам фестивалю бокали. Їх можна буде отримати за 50 гривень, а після дегустації продукції виноробів, представленої на фестивалі, за бажання, здати і повернути собі цю суму", – сказав заступник директора комунального підприємства "Під замком" Федір Коваль.

Фестиваль "Закарпатське божоле-2019" відбудеться в Ужгороді 15-17 листопада.