Ужгород частуватиме молодим вином

В Ужгороді 15-17 листопада влаштують свято молодого вина.

Про це повідомляє пресслужба Ужгородської міськради в Facebook.

“Свято молодого вина “Закарпатське Божоле” пройде в Ужгороді 15-17 листопада. На фесті представлять вина найкращих приватних виноробів краю”, - йдеться в дописі.

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Як інформують у міськраді, вже традиційно фестиваль в обласному центрі Закарпаття проводиться наприкінці третього тижня передостаннього місця року, одночасно зі святом “Божоле” у Франції, яке відзначають із XIX століття.