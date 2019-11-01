У Вінниці за півтори години можна буде побувати в Кореї та Франції

У Вінниці в неділю, 3 листопада, презентують нову екскурсію «За 80 хвилин навколо світу», учасники якої побувають у семи країнах світу.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

«Вінниця по праву вважається інтеркультурною. Як в одному місті вмістилися Корея та Париж? І яким чином вінничани лише за 2 хвилини можуть дістатися з Єрусалима до Ліверпуля? За півтори години прогулянки містом ви знатимете всі відповіді, а ще відвідаєте 7 країн світу, зустрінетеся з Папою Римським, британськими рок-зірками та справжньою австрійською гранд-дамою», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в департаменті маркетингу міста та туризму Вінницької міськради, екскурсію підготували учасниці Майстерні міських екскурсій Школи вінницького гіда.

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Стартує безкоштовна екскурсійна мандрівка о 14:00. Під час півторагодинної прогулянки центром міста розкажуть цікаві історії про появу назв мікрорайонів Вінниці.

Крім того, цього ж дня, 3 листопада, відбудеться безкоштовна екскурсія «Кредити, шуби та шлюб: про що писали вінницькі газети 100 років тому». Її учасники, обіцяють організатори, зможуть дізнатися чимало цікавого про життя міста початку ХХ століття за свідченнями тогочасної преси.